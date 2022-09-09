С начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты повредили 826 медицинских учреждений. Еще 127 – враг разрушил до основания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. В Минздраве указали, что 62 объекта уже удалось восстановить. Заместитель министра Богдан Боруховский подчеркнул, что сегодня важно восстановить каждое медицинское учреждение. "Поэтому сейчас мы консолидируем усилия с нашими партнерами, чтобы в первую очередь восстановить больницы, которые получили незначительные повреждения и могут быть отстроены в кратчайшие сроки", — сказал медик. По его словам, параллельно с этим Минздрав реализует еще несколько проектов в Киевской и Сумской областях, где медицинские учреждения строятся фактически с нуля. Напомним, оккупанты повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов в Харьковской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.