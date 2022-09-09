Вместе с президентом ФК «Рух», президентом «Карпат» Владимиром Матковским и президентом Львовского футбольного союза Александром Шевченко они оказали материальную помощь семьям погибших в бою футболистов и передали на благотворительность 1,5 миллиона гривен.

Григорий Козловский, президент ФК «Рух»:

Футбольное сообщество — большая семья. Футбольный клуб «Рух» вместе с президентом «Карпат» Владимиром Матковским и президентом Львовского футбольного союза Александром Шевченко присоединился к фонду «Трибуна героев» и перечислил 500 тысяч гривен на помощь семьям погибших в бою футбольных болельщиков.

Этим действием мы еще раз демонстрируем: какую бы команду мы ни поддерживали, мы все вместе, мы все объединились с общей целью. Единственная цель всех нас — победа Украины и помощь людям, пострадавшим в войне. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и побудить своих футболистов присоединиться к фонду.

Инициаторами создания благотворительного фонда «Трибуна героев» стали украинские футбольные ультрас. Цель фонда — обеспечить систематическую финансовую, социальную и правовую поддержку семьям погибших на войне футбольных болельщиков.

Президент ФК «Рух» (Львов) Григорий Козловский принял участие в благотворительном фонде «Трибуна героев»

Тихон Амосов, основатель Благотворительного фонда «Трибуна героев»:

С первых дней полномасштабного вторжения мы начали получать много новостей о смерти наших детей. Наша цель — помочь семьям погибших в войне ультрас.Для работы фонда очень важно получить поддержку от футбольного сообщества. Здесь, во Львове, есть один. Это вообще бесспорный поступок, потому что украинский футбол объединен вокруг общей цели..



Дмитрий Корн, один из основателей Благотворительного фонда «Трибуна героев»:

Уже во время войны погибли 111 детей, представляющих украинский клуб. Поэтому мы очень рады, что футбольное сообщество поддержало нашу инициативу и приложило все усилия для достижения цели фонда.

Присоединяйтесь к инициативе на сайте фонда.