В КНДР был одобрен закон, позволяющий использовать ядерное оружие. Речь идет о ее применении "в случае угрозы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Согласно этому документу, ядерная политика страны становится "необратимой". Подробнее о законе В законе указывается, что применение ядерного оружия предусмотрено в случае: угрозы для КНДР; нападения на руководство; попытки победы в войне Лидер Северной Кореи Кин Чен Ын в своей речи после принятия закона заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия. Напомним, Northrop Grumman совместно с ВВС США провели испытания первой ракеты-невидимки большой дальности JASSM-ER. Испытательные пуски первой ракеты класса "воздух-поверхность" с увеличенной дальностью полета, незаметной для радаров предполагаемого противника, производились из бомбардировщика B-2. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.