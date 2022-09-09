Соединенные Штаты выступили с предложением провести реформу Совета Безопасности ООН. Речь идет об использовании членами Организации права вето. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд. Дипломатка подчеркнула, что РФ как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе уставу Организации. "Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире", — объяснила Томас-Гринфилд. Из-за действий России США усилят инициативы по реформе Совета Безопасности ООН. Речь идет об изменении правил произнесения вето: теперь постоянные члены должны будут объяснять их Генеральной Ассамблее. "Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", — подчеркнула постпред. Кроме того, Томас-Гринфилд рассказала о предстоящих консультациях с участием президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах реформы Совбеза и других органов ООН". К слову, в Совбез ООН входят пять постоянных членов – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето. Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что у России есть единственный правильный путь — сдаться и отойти. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.