Украина будет бороться до тех пор, пока не будет уволен последний дюйм ее суверенной территории. Россия же имеет единственный правильный путь – сдаться и отойти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы. "Начав агрессию против Украины в 2014 году, вторгнувшись в Украину в феврале 2022 года, Россия нарушила нормы и принципы практически всех основополагающих международных документов, в том числе двусторонних и многосторонних соглашений, Хельсинкского заключительного акта и, в первую очередь, Устава ООН", — подчеркнул дипломат. Кислица отметил, что Украина защищает себя, Европу, мир и Устав ООН, и будет бороться до тех пор, пока не будет освобожден последний дюйм ее суверенной территории, включая Крым. "Мы будем бороться с оккупантами до тех пор, пока не будут разбиты все зашедшие в Украину российские солдаты. Единственное, что Путин может сделать, чтобы спасти жизнь своих солдат, это приказать им немедленно отступить", — подчеркнул постпред. Он напомнил, что благодаря глобальному единству, ленд-лизу, помощи американского народа и других союзников удалось победить Гитлера. "Зло Путина, как и Гитлера, требует глобального ответа. Так было во время Второй мировой войны. Сейчас это так, и Украина и ее союзники делают все возможное, чтобы обеспечить такой ответ", — продолжил Кислица. Как доказательство совместных усилий дипломат привел освобождение украинских территорий, активно продолжающееся в Харьковской и Херсонской областях. Постпред добавил, что у России "есть единственный правильный путь – это сдаться и отойти". Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогли освободить от российских кафиров более тысячи квадратных километров с начала сентября. Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею (Харьковская область), ранее находившуюся под контролем российских войск. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.