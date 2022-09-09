В общественных местах Киевской области намерены установить еще 258 камер с опознаванием лица. Техника должна помочь в противодействии враждебным ДРГ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова. "258 дополнительных камер с распознаванием лица планируют установить в общественных местах Киевской области, что является важнейшим элементом не только в выявлении правонарушений, но и в противодействии ДРГ, а также оперативном поиске диверсантов", — отметил правоохранитель. Небитов также добавил, что в целях безопасности граждан на территории области уже работает более 90 полицейских офицеров общины. Напомним, под Киевом сконструируют модульный городок, в котором расселяют оставшиеся без собственного жилья семьи из-за российских оккупантов. Новые домики планируют установить через сто дней. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.