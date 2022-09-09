Украинские войска добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. ВСУ могут уволить населенный пункт в течение следующих 72 часов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики предполагают, что наши воины, вероятно, продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска. "Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов", — отмечают в ISW. В Институте изучения войны утверждают, что геолокационные кадры показывают, что украинские силы отвоевали Борщевку и Ивановку вдоль E40. Кроме этого, ВСУ, вероятно, захватили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях вблизи Грушевки. "Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям России поддерживать наступательные и оборонительные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом", — указали эксперты. В ISW добавили, что относительно большая скорость продвижения украинских сил, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в российских тылах. Напомним, в Генштабе проинформировали, что ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За три дня наши воины продвинулись на 50 километров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.