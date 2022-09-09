Гороскоп на сентябрь 2022 г. говорит о том, что первый месяц осени будет достаточно напряженным и беспокойным. Возможны резкие изменения в различных областях жизни, важные решения и насыщенные события, которые могут перевернуть привычный уклад. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым сентябрь принесет кардинальные перемены. Об этом сообщает SlovoFraza. Телец У вас есть все шансы изменить свою жизнь в начале осени к лучшему. Предстоит действовать постоянно, но все шаги неизменно приведут к лучшему результату. Есть огромный шанс получить то, что Тельцы заслуживают по праву. В личной жизни, финансовой сфере – подключите импровизацию и найдите новый, необычный подход к решению задач. Возможна встреча с наставником, который поможет выйти на подходящий путь. Рак В первые дни осени у Раков может возникнуть удивительное неприятное внутреннее чувство. На самом деле, это указывает на приближение счастья. Вы уже стоите на верном пути, хотя вы можете этого не понимать. Перед тем как кардинально изменить всю свою жизнь, хорошо подумайте и взвесьте все за и против. Спешка, риск и авантюры могут отвлечь от вас удачу. Скорпион Скорпионы в сентябре смогут распознать и исправить кармические ошибки. И как следствие – направить свою судьбу в новое русло. Не стоит ждать глобальных изменений, творите их самостоятельно. Первоначальные шаги целиком на плечах Скорпионов, а звезды и планеты помогут двигаться дальше и добиться наилучших результатов. Не фокусируйтесь на результате, окунитесь в процесс и двигайтесь вперед. Кстати, раньше мы писали о том, какие неприятности может принести полнолуние в сентябре. А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака сентябрь принесет удачу в любви.