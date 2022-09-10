Президент США Джо Байден намерен посетить церемонию прощания королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Белого дома, сделанное в пятницу, 9 сентября, во время поездки в штат Огайо. На вопрос журналистов, собирается ли он отбыть на похороны королевы, Байден ответил: "Да. Я еще не знаю деталей, но полечу". Президент США также рассказал, что пока еще не имел возможности пообщаться с новым британским монархом Чарльзом ІІІ. Напомним, Елизавета II скончалась на 96-м году своей жизни. Британская королева ушла в вечность в семейном кругу в замке Балморал на северо-востоке Шотландии. Теперь престол займет принц Чарльз. К слову, королева Елизавета II запустила процесс передачи полномочий Чарльзу прошлым летом. Раньше мы писали, как будут прощаться с королевой Елизаветой.