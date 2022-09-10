Около 14059 гражданских стали жертвами боевых действий в Украине. Из них 5 767 погибли, 8 292 — получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессбрифинг главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер. "Фактические цифры, вероятно, намного больше", — отметила чиновник. Богнер также указала, что по крайней мере 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, оккупированных РФ. Из них 16 человек найдены мертвыми, 166 — уволены. Кроме этого, она подчеркнула, что Россия не предоставляет доступ к украинским военнопленным, а у Организации есть доказательства того, что их подвергали пыткам и жестокому обращению. Напомним, что оккупанты держат в подвалах 7 похищенных жителей Каховской общины. Также Украина расследует возможное убийство находившегося в плену британского волонтера россиянами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.