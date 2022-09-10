Для хорошего роста малины и обильного урожая вкусных ягод требуется грамотный уход за кустарником с эффективной подкормкой, ведь малина за сезон берет из почвы значительное количество питательных веществ. Для пополнения их запасов можно употреблять определенные натуральные удобрения. Об этом передает Telegram-канал "Дача. Сад и огород". Такие подкормки способны стать действенным способом по уходу за малиной осенью, чтобы растение на ваших грядках могло и дальше развиваться и рожать. Опытные дачники рекомендуют вносить подкормки после обрезки кустов. Сначала следует перекопать землю в междурядьях на глубину 15-20 см, а между кустами на 8-10 см – это позволит уберечь корневую систему от повреждения. Натуральным удобрениям многие садоводы предпочитают из-за значительной эффективности. Вот какую подкормку можно использовать перепревший навоз или компост Их вносят 1 раз в 3-4 года под перекапывание, применяют около 4-5 кг на 1 квадратный метр. Торф Им можно мульчировать почву каждый год. Оптимальной толщиной слоя называют 10-15 см. Куриный помет Считается высококонцентрированным удобрением, которое следует разводить из расчета 1:20. Раствором поливают землю в малиннике. Древесная зола Она хорошо компенсирует недостаток калия и эффективно нейтрализует высокую кислотность почвы. Применяют из следующих расчетов: на 1 куст малины – около 100 г золы, которую рассыпают в приствольных кругах. Напомним, ранее садоводы поделились лайфхаками, как правильно подкармливать деревья и кусты осенью. Добавим также, что перед этим мы писали об ошибках в саду и огороде, которые часто допускают осенью.