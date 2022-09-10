Погода почти по всей Украине сегодня, 10 сентября, будет с сильными осадками. Ливни ожидаются в ряде областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня будет облачно, почти по всей стране, кроме восточных и юго-восточных областей умеренные, а в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях значительные дожди. Ветер юго-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с, а днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +4+12 градусов, днем +15+17; на западе ночью +10+15, а днем +16+19 градусов; в восточных областях ночью +4+6 градусов, днем +16+18; на юге страны ночью +12+16, а днем +20+23 градуса; в центральных областях ночью +9+13 градусов, днем +15+18. Погода в Киеве Днем в Киеве и области облачно, ожидаются сильные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем по области местами шквалы до 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут +9+11 градусов, а днем +13+15. Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на эти выходные и предупредили о непогоде. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.