Российские оккупанты пытаются усилить свою группировку в Херсонской области. Враг туда опрокинул 1300 кадыровцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. "Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев, — отмечают военные. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины добавили, что количество боевиков достигает 1300 человек. Напомним, ранее российские пропагандисты писали, что президента России Владимира Путина начала раздражать участие "кадыровских войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились во время боевых действий. В то же время чеченские боевики постоянно публикуют видео в социальных сетях. Из-за активной жизни в Интернете и постановочных роликов кадыровцев стали называть ток-ток войсками. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.