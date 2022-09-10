Российские оккупанты вывели три надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "На боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находятся 3 надводных носителя высокоточного оружия суммарным залпом 24 крылатых ракет морского базирования "Калибр", — отметили военные. В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя опасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Тщательно проверяйте информацию, относитесь с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, соблюдайте установленный порядок и доверяйте силам обороны. О подозрительных контактах, предметах, людях безотлагательно информируйте компетентные органы", — добавили наши воины. Напомним, в Днепре в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.