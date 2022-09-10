10 сентября православная церковь чтит память преподобного Саввы Крипецкого и Анны пророчицы. Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины. Этим святым молятся об исцелении от пьянства. В этот день крестьяне вывозили с поля последнее сено и укладывали в скирды. Чтобы урожай не испортился, его кропили святой водой. С этого периода начинаются осенние ярмарки. В этот день следует съесть грибной пирожок. 10 сентября проводят ритуал для удачной сделки или выгодной торговли: срывают на поле несколько колосков и закапывают в землю. Главные приметы 10 сентября Дождь с грозой обещают теплую осень. Журавли еще не полетели на зимовку – зима будет поздней и теплой. Желтая береза – к хорошему урожаю опят. Сухая погода – до поздних заморозков. Что сегодня нельзя делать Не ходите сегодня в лес – можно легко заблудиться Мужчинам нельзя разговаривать с тещей и ходить к ней в гости, иначе с невестой или женой случится беда или болезнь. Не ссорьтесь матом, иначе будут неприятности. У кого сегодня день ангела 10 сентября именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Теодор, Степан, Сергей, Серафим, Савва, Николай, Нестор, Лукьян, Леонтий, Лаврентий, Илларион, Иван, Егор, Демид, Георгий, Вениамин, Василий, Сюзанна и Анна. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.