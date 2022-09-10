Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя и становится все более изолированной на мировой арене, глава Кремля Владимир Путин прибегает к более грубым инструментам, чтобы попытаться лишить Украину поддержки ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена. По словам главы Госдепа, президент РФ использует энергию в качестве оружия против Европы, увеличивая расходы семей, предприятий и целых государств. "Путин делает ставку на то, что эти действия сломают волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что сможет заставить другие страны подчиниться", – отметил Блинкен. В то же время госсекретарь подчеркнул, что Европа станет сильнее, если будет меньше зависеть от поставок энергоресурсов из России, и что США помогут странам ЕС, которые столкнулись с непомерными расходами на отопление. Напомним, по словам канцлера Германии Олава Шольца, его страна, скорее всего, переживет зиму без кризиса, даже если поставки российского газа прекратятся. Тем временем Еврокомиссия планирует ограничение цен на энергоносители и сокращение спроса на электроэнергию в рамках своих предложений по борьбе с растущими ценами на энергоносители. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.