Российские оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали сразу три района Днепропетровской области — Днепровский, Никопольский и Синельниковский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. Чиновник отметил, что на Днепровский район враг направил две крылатые ракеты. Одна наша ПВО сбила. "Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там занялись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже обуздали. Люди не пострадали", — рассказал Резниченко. По словам главы ОВА, Никопольский район оккупанты накрыли огнем дважды. По Никополю и Марганецкому обществу гадала враждебная тяжелая артиллерия. Гражданских не задело. "По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Изуродовано местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется", — добавил глава области. Напомним, российские оккупанты вывели три надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.