Последние действия Венгрии делают теоретически вероятной ситуацию, когда страна может выйти из Европейского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра правительства Чехии по европейским вопросам Микулаша Бека, сделанное в интервью iROZHLAS. "В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — сказал чиновник. Он отметил, что теоретически может говориться о выходе Венгрии из ЕС. В то же время, Бек считает небольшим положительным знаком то, что Венгрия отказалась от своего требования изъять трех российских олигархов из санкционного списка. Напомним, Венгрия ранее угрожала заблокировать продление некоторых частей санкций ЕС против России, если трое олигархов, а именно Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников, не будут исключены из списка. Между тем, Европейский Союз планирует продлить ограничения против россиян и организаций РФ на шесть месяцев. Сегодня же в список санкций входят 1217 физических лиц и 108 юридических. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.