В Киевской области зарегистрировано 316 306 внутренне перемещенных лиц. Из них к 24 февраля переехали 60 559 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА. "Наибольшее количество переселенцев находится в Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах", – отметили в областной военной администрации. Вынужденных переселенцев размещают во временных модульных городах, общежитиях социальной сферы и частной собственности. С 24 февраля в коммунальных заведениях Киевщины поселили 22,3 тысяч ВПО. В области выделено 64 локации в учреждениях соцзащиты населения, базах отдыха и детских оздоровительных лагерях коммунальной и частной форм собственности, развернуто 4,1 тыс. мест для размещения ВПЛ, из них свободных – 832. Также за март-август 2022 года программой "Убежище" в 64 территориальных общинах воспользовались 56 046 внутренне перемещенных лиц. Таким образом жители Киевской области бесплатно предоставляют жилье для людей, вынужденных выехать из регионов, где продолжаются активные бои. Напомним, более 14 тысяч граждан стали жертвами войны России против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.