В Уфе в России ночью 10 сентября произошел пожар в местном торговом центре "Меркурий". Посетители решили пользоваться хаосом и начали грабить магазины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы, обнародовавшие видео инцидента. Согласно данным СМИ, пламя быстро охватило территорию площадью 1,5 тысячи квадратных метров и опрокинулось на парковку. Люди выбежали во двор, продавцы спасали товар от огня. Также на кадрах видны мародерящие посетители, вынося из торгового зала шубы. Пожар удалось локализовать, когда он распространился на 5,4 тысячи квадратных метров. Предварительно ее причиной стало короткое замыкание. На видео присутствует ненормативная лексика. Напомним, в российском городе Ейск горело нефтехранилище.