Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили в субботу поддержку Украины и энергетическую безопасность в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бинкена и Урсулы фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляен поблагодарила Блинкена за информирование о его визите в Киев и "за обмен мнениями о нашей помощи в сфере безопасности и экономики Украины". Блинкен в свою очередь отметил, что США и ЕС продолжат тесную координацию по поддержке Украины и продвижению европейской энергетической безопасности. Напомним, РБК-Украина писала о том, что 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.