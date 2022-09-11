Руководство Европейского центрального банка видит рост риска того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне (9,1%), даже несмотря на вероятную рецессию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Поскольку инфляция в августе достигла 9,1% и в ближайшие два года будет превышать целевой показатель ЕЦБ – не более 2%, центральный банк повышает процентные ставки с рекордной скоростью и призывает правительства помочь снизить счеты за электроэнергию, взлетевшие к небесам после вторжения России в Украина. В четверг ЕЦБ повысил также ставку по депозитам с нуля до 0,75%, а президент Центробанка Кристин Лагард прогнозировала еще два или три повышения, заявив, что ставки все еще далеки от уровня, позволяющего вернуть инфляцию до 2%. Пять источников, близких к этому вопросу, сказали, что многие политики видят возрастающую вероятность того, что им придется вывести ставку на "ограничительную территорию", жаргонное обозначение уровня ставок, который вызывает замедление экономики. Это 2% или выше. Источники, говорившие на условиях анонимности, сказали, что это скорее всего произойдет, если первый прогноз ЕЦБ по инфляции на 2025 год, который должен быть опубликован в декабре, все еще будет выше 2%. В настоящее время ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 2,3% в 2024 году, хотя один из источников сообщил, что внутренний прогноз, представленный на заседании в четверг, ставит ее ближе к 2% после учета последних цен на газ. Источники сообщили, что политики опасаются рецессии этой зимы и еще более безжизненного экономического роста в следующем году, чем официальный прогноз ЕЦБ в 0,9%. Но некоторые успокаивают себя тем, что рынок труда силен, что должно смягчить влияние повышения ставок, добавили они. По данным Совета экономического анализа Франции, полное запрещение на импорт энергоресурсов из России может в среднем привести к потере валового национального дохода стран ЕС в размере 0,2-0,3%. Это составляет 100 евро на взрослого человека. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.