Консерваторы Канады в субботу выбрали Пьера Пуаливра, ветерана парламента, продвигавшего биткойн как средство борьбы с инфляцией, чтобы возглавить попытку партии свергнуть либералов и премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. 43-летний Пуаливр стал лидером в первом туре рейтингового голосования, в котором проголосовало более 400 тысяч членов. Он станет шестым лидером консерваторов с 2015 года. Через семь лет они трижды проигрывали выборы Трюдо. Пуаливр победил своего главного конкурента Жана Шареста, бывшего премьер-министра Квебека. "Сегодня начинается путешествие с замены старого правительства, которое обходится вам дороже и дает меньше, новым правительством, которое ставит вас во главу угла — вашу зарплату, вашу пенсию, ваш дом, вашу страну", — сказал Пуаливр. Пуаливр впервые занял место в парламенте в 2004 году, спустя несколько дней после своего 25-летия, представляя пригородный район Оттавы. Он занимал должность министра демократических реформ, а затем министра занятости и социального развития, пока Трюдо не вступил в должность в 2015 году. Напомним, на парламентских выборах в Канаде в 2021 году выиграла руководящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. Однако ей не хватило голосов, чтобы получить 170 мандатов, необходимых для обеспечения большинства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.