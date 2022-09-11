Минск и Севастополь заключили соглашение о сотрудничестве вопреки тому, что Беларусь не признала оккупированный РФ Крым российским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало". Речь идет об экспорте и импорте продукции, городском хозяйстве, сотрудничестве в области культуры, образования, науки, молодежной политики, а также "патриотического воспитания". "Зеркало" отметило, что в Беларуси это событие освещается достаточно скупо, в частности агентство "Минск-Новости" вспомнило подписание соглашения одной строчкой, тогда как прессслужба Севастополя рассказала о встрече достаточно подробно. Соглашение подписали глава Мингорисполкома Владимир Кухарев и "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев. При этом отмечается, что он назвал соглашение "исторически важным моментом" и что переговоры с Минском на этот счет велись давно. Официально Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно-признанных границах. В июле 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал аннексию Крыма Россией и в случае необходимости выдаст соответствующий указ. Напомним, последнее исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям Беларуси. В августе 2022 года к белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 – 33%, в апреле 2021 – 4%), нейтрально – 34%, положительно – 10%. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.