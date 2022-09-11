NASA сообщило о переводе спутника, летящего к луне, в безопасный режим из-за неполадок. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA. Космический аппарат CAPSTONE провел плановый маневр по коррекции траектории полета вечером в четверг, 8 сентября, и с того момента диспетчеры миссии CAPSTONE получают телеметрические данные, подтверждающие, что аппарат был переведен в безопасный режим из-за возникших в конце маневра неполадок. Запуск к Луне состоялся на прошлой неделе с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab. Отправка аппарата на лунную орбиту несколько раз откладывалась из-за дополнительных работ по подготовке. Ранее NASA снова не смогло запустить ракету с комической капсулой в месяц. Миссию "Artemis 1" пришлось отложить. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.