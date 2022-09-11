Пока не видна заинтересованность со стороны президента США Джо Байдена во встрече во время саммита G20 на Бали с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Нуланд сказала, что если Путин появится на Бали, то лидеры G20 должны очень прямо сказать ему о своем видении того, что происходит в Украине, о нарушении Россией всех возможных принципов, заложенных в ряде документов, подписанных еще Советским Союзом. "Что касается встречи на Бали, до нее еще пройдет некоторое время. Пока я не вижу никакого интереса к Путину со стороны нашего президента", — заявила она. Напомним, ранее в офисе президента говорили, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если туда приедет российский президент Владимир Путин. В Белом доме заявили, что поддерживают присутствие Зеленского на саммите при условии приезда Путина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.