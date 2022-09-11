Россияне на фоне больших потерь планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно оккупированных территориях, мужчинам запрещено покидать населенные пункты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба. На временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне был обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местные жители Каховки и казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам. За сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиаудара. Пострадали 28 населённых пунктов. В частности, Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское. На харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковых дивизий 20 общевойсковой армии остались без путей довольствия, личный состав находится в паническом настроении. Известно о многочисленных санитарных потерях противника в указанном направлении. В Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов. Напомним, Российский Генштаб заявил о "опрокидывании" оккупантов из района Балаклеи и Изюма на другое направление. Таким образом, российское командование решило скрыть провал и бегство своих войск из Харьковской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.