Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Днепру, ранены. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram, мэра города Бориса Филатова. По словам мэра, пока неясно куда враг стрелял и с какой целью. "Лица на День города решили нас "поздравить" и ударили по центру Днепра ракетой. Предварительно, погибших нет. Но есть раненые", — написал он. Он добавил, что масштаб разрушений уточняется. Напомним, в Днепре в ночь ghjnb 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.