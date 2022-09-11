Погода в Украине сегодня, 11 сентября, будет продолжать ухудшаться. Дожди и шквалы накроют еще больше территорий, только на востоке без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Временами умеренные дожди (ночью в северной части и большинстве центральных областей значительные дожди), только на востоке страны (Луганская и Донецкая область) осадков не предполагается. Вместе с тем, в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на западе западный, 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +7+11 градусов, днем +10+17; на западе ночью +7+13, а днем +12+19 градусов; в восточных областях ночью +7+10 градусов, днем +12+17; на юге страны ночью +11+19, а днем +18+24 градуса; в центральных областях ночью +9+11 градусов, днем +12+17. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно, ночью сильный, а днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Напомним, ранее синоптики предупреждали, что Украину в эти выходные накроют сильные дожди. При этом прогнозируется штормовой ветер. Добавим, что вчера из-за ливней затопило ряд улиц в Ужгороде. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.