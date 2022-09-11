11 сентября 2022 года – это великий православный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого праздника. Этот праздник посвящен трагическому событию в истории христианства, когда по приказу Ирода отрубили главу Иоанну Крестителю. Полное название данного праздника – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи ежегодно проходит в одну и ту же дату, то есть не является переходным. Иоанн Креститель или Предтеча является одним из самых почитаемых в христианстве святых. Крестителем его называют по той причине, что именно он совершил крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Собственно отсюда и пошла христианская традиция крещения в воде. Что запрещено делать в праздник Считается, что нельзя прибегать к веселью, устраивать застолье, быть чревоугодным и употреблять в пищу вино. Это связано с тем, что Иоанн был казнен во время царского пира. Существует суеверие, согласно которому, на стол нельзя ставить ничего круглого (тарелки, блюда округлой формы). Также не выкладывают на стол и не используют продукты круглой формы, например, яблоки, арбузы и так далее. Не используют режущие предметы – ножи, топоры и т.д. это связано с представлениями об усекновении главы Иоанна. Также не носят в этот день одежду красного цвета. Главные приметы этого дня Грим – до теплых дней. Вечером увидеть летающую стаю грачей — к хорошей погоде. Деревья быстро облетели от листьев – по приметам, до холодной зимы. Много желудей на дубах, перед Рождеством будет много снега. Кстати, в этот день также принято проводить поминовение покойных воинов. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.