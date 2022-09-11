Мэр Парижа Энн Идальго предложит сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal du dimanche. 336 золотых прожекторов башни угасают в час ночи, но предлагается, что теперь они будут угасать в 23:45, когда башню покидают последние посетители. Управляющая компания Эйфелевой башни SETE объяснила, что вопреки расхожему мнению, ночное освещение башни составляет всего 4% годового счета за электроэнергию памятника, и мигание 20 тысяч мигающих в течение 5 минут в начале каждого часа светодиодов – это энергоэффективное оборудование. Следовательно, мероприятие, о котором будет объявлено 13 сентября, носит символический характер. Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, сказал, что достигнутая экономия энергии не будет феноменальной, но "как самый посещаемый памятник в мире мы должны показать пример". Напомним, правительство Франции намерено принять ряд непопулярных мер по повышению энергоэффективности малого бизнеса. Предприниматели обяжут держать двери магазинов закрытыми при исправной климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.