Вооруженные силы Украины нанесли 10 авиаударов по противнику и выполнили 350 огневых задач. В результате атак уничтожены 80 кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Отмечается, что враг нанес 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения и прилегающих территорий. Потери кафиров на юге за сутки: 8 танков; 17 единиц автобронетехники; 1 гаубица "Мста-Б"; 1 БПЛА "Орлан-10"; 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах; В районе Новой Каховки поражена паромная переправа. В Черном море вдоль крымского побережья маневрируют 13 кораблей, среди которых 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами "Калибр". Напомним, на юге ВСУ продвинулись от двух до нескольких десятков километров. В Херсоне снова раздаются взрывы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.