Участники из 29 стран мира присоединились к благотворительному онлайн «Пробегу до 100 тысяч бронежилетов», инициированному Львовским Оборонным Кластером совместно с общественными организациями Run Ukraine и Probig .

Уже почти три недели длится «Пробег до 100 тысяч бронежилетов», цель которого – собрать средства на изготовление бронежилетов для украинских защитников и защитниц. За это время к событию присоединились более 1000 участников со всех уголков Украины и мира.

«Очень радуюсь, когда вижу, что приобщаются не только профессиональные бегуны и спортсмены, но и украинцы из всех везде и иностранцы, которые тоже хотят внести свой вклад в защиту наших защитников. У нас уже есть участники из Польши, Франции, США и даже Китая и Австралии. Люди объединяются, чтобы помочь нашим защитникам, помочь победить Украине. Это вдохновляет!» — делится посол Пробега и многократная чемпионка Украины по легкой атлетике, Арина Демьянюк.

Организаторам уже удалось собрать более миллиона гривен. За эти средства Львовский Оборонный Кластер сможет изготовить еще более 200 бронежилетов. В целом же ЛОК, крупнейший отечественный производитель этого снаряжения, уже изготовил и бесплатно передал нашим бойцам 80 тысяч бронежилетов. И планирует в ближайшее время довести эту цифру до ста тысяч!

Так что «Пробег до 100 тысяч бронежилетов» продолжается и будет продолжаться до 19 сентября.

Акция проходит в онлайн-формате, то есть участники регистрируются на сайте и самостоятельно выбирают локацию, время и комфортную для себя дистанцию: 10 км, 21 км или свободную.

Минимальная стоимость регистрации — 890 гривен, и каждый участник может оплатить больше — ведь чем больше будет собрано, тем больше наших защитников получат качественные бронежилеты.

В память о Пробеге каждый участник получит уникальную памятную медаль из остатков бронестали, из которой изготавливают бронежилеты для украинских защитников. Медаль финишера «Пробег до 100 тысяч» — это напоминание, что ты пробежал, чтобы защитить тех, кто защищает нас – подчеркивает председатель правления Львовского оборонного кластера Максим Плехов.

Зарегистрироваться на «Пробег до 100 тысяч бронежилетов» можно на сайте: https://do100.com.ua/