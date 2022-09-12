Попытки ограничения продажи российской нефти на мировых рынках могут привести к росту цен на нее зимой, что в свою очередь повлечет за собой новое подорожание бензина в США. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она отметила, что Европейский союз вводит эмбарго на покупки российской нефти и прекращает предоставление услуг по ее продаже и транспортировке. "Это может вызвать всплеск цен на нефть. Наше предложение о введении лимита цен как раз направлено на то, чтобы одновременно снизить доходы России от продажи нефти и одновременно обеспечить поставки на рынок, чтобы сохранить цены на доступном для людей уровне", — заявила министр. Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен и другие представители администрации Байдена ездили в страны-потребители нефти, чтобы продвигать механизм, направленный на сокращение доходов России от экспорта нефти. Ряд крупных мировых экономик рассматривает возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть. В том числе, среди них может быть Индия.