12 сентября 2022 года в церкви чтят память трех Александров: святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского. В народе этот день называли Александр Сытник. Что можно и нельзя делать в этот день читайте в материале Styler. Традиции этого дня Наши предки в этот день следили за облаками. Несколько колосьев заговаривали на будущий урожай и клали под подушку. Когда молодежь собиралась вечером на посиделки с песнями и забавами. Семейные пары в эту дату молились святому Александру о пополнении в семье. Принято также было работать в поле и огороде, верили, что урожай в будущем году будет большим. Чтобы в доме была удача и богатство, обязательно следует приготовить 12 сентября хлеб из нового урожая. Что нельзя делать 12 сентября Ревновать друг друга, иначе пара будет несчастливой. Сплетничать и обсуждать человека за спиной. Сушить на улице подушки и постельное белье, иначе будут сниться кошмары. Мыть голову, иначе рано облысеете. Играть в азартные игры, иначе весь год будешь в проигрыше. С первым гостем в доме здороваться нельзя – к неудаче. Плакать в этот день нельзя – к конфликтам с домочадцами. Рассыпать соль запрещено – в супружескую измену. Ставить забор – к ворам. Мелкие деньги до полудня считать – до бедности. Мститься или совершать плохие поступки – это обязательно вернутся бумерангом. Приметы погоды 12 сентября Птицы очень высоко летают – к теплой и сухой осени. Многие рябины – к частым дождям. Теплый вечер и звездная ночь сулят хороший урожай в следующем году. Пчелы начали запечатывать улей – до ранней зимы. Звездопад 12 сентября обещает неурожай в следующем году. У кого сегодня день ангела 12 сентября, день ангела празднуют Александр, Арсений, Афанасий, Виктория, Гаврило, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Савва, Федор и Иаков. Читайте также, сколько выходных и праздничных дней будет в октябре 2022 года. Также мы писали, какой будет погода в Украине зимой 2022 года.