Удары по гражданской инфраструктуре были нанесены Россией в ответ на освобождение Украиной захваченных территорий на востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что оккупанты хотят уничтожить важнейшую инфраструктуру Украины. "Очевидный ответ России на увольнение Украиной городов и сел на востоке: запуск ракет с целью уничтожить важнейшую гражданскую инфраструктуру", — написала она. Напомним, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением. Всего вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них. Один из ударов пришелся на крупнейшую в Украине Харьковскую ТЭЦ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.