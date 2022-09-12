Администрация США планирует в следующем месяце расширить ограничения на поставки в Китай американских полупроводников в области искусственного интеллекта, а также средств производства микросхем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Министерство торговли США намерено опубликовать новые правила, согласно которым будут запрещены продажи оборудования для создания микросхем китайским фабрикам, производящим определенный тип полупроводников следующего поколения в случае отсутствия соответствующей лицензии американских властей. Без лицензии ведомство также будет запрещено поставлять в КНР чипы искусственного интеллекта. Как отмечают источники агентства, Министерство торговли может включить дополнительные ограничения или внести изменения в обсуждаемые рестрикции. Ведомство, как правило, при введении такого рода санкций часто отклоняет заявки на получение лицензии. По мнению агентства, администрация президента Джо Байдена "стремится помешать развитию Китая, выбирая своей мишенью технологии, в которых Соединенные Штаты все еще сохраняют лидерство". Представители американского правительства высокого ранга также обратились к союзникам с целью убедить их в необходимости ввести аналогичные ограничения. Напомним, 1 сентября Белый дом ввел новые ограничения по продаже некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.