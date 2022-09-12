Сегодня, 12 сентября, погода в Украине будет влажной и прохладной. Практически все области зальют осенние дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня сухо будет только в Сумской области. На другой территории страны ожидаются сильные дожди. При этом в центре и на юге Украины возможны грозы. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами прогнозируются шквалы. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +8+10 градусов, днем +13+15; на западе ночью +8+11, а днем +11+15 градусов; в восточных областях ночью +9+13 градусов, днем +17+20; на юге страны ночью +12+14, а днем +19+21 градус; в центральных областях ночью +9+11 градусов, днем +15+21. Погода в Киеве В столице и Киевской области будет влажно. Регион сегодня покроют дожди. Ветер северо-западный, до 12 м/с. Температура ночью будет в пределах до +8+10 градусов. Днем столбики термометров покажут до +13+15 градусов. Напомним, ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.