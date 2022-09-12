"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 12 сентября – из Донбасса во Львов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Ранее "Укрзализныця" предупреждала о задержке ряда рейсов из-за проблем со светом. Напомним, жители Донецкой области призвали срочно эвакуироваться. Ведь российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру. Люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарства и пищи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.