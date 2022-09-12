В результате вражеских обстрелов в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли два человека, еще один ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Днепропетровской области. Отмечается, что в Великомихайловской общине Синельниковского района погибли мужчина и женщина. 19-летняя девушка находится в больнице в тяжелом состоянии. Также был "прилет" в Зайцевскую общину. Данные о масштабах разрушений выясняются. Спасатели сообщают, что ракетами враг попал по энергетической инфраструктуре области. Произошли пожары. В некоторых общинах исчез свет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Также в сутки 7 ракет над Днепропетровской областью сбили подразделения Воздушного командования "Восток". В результате ракетного удара по центру Днепра минувшей ночью повреждены 33 частных дома и многоэтажек Напомним, в результате ракетной атаки кафиров по Харькову погиб работник предприятия, еще один получил травмы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.