В Херсоне ночью гремели взрывы. Возможно, детонируют снаряды на складе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесского ОВА Сергея Братчука. Братчук со ссылкой на "Движение сопротивления" отметил, что взрывы раздаются с улицы Паровозной. "Херсон мстит за Харьков. Что-то с ночи детонирует в районе Паровозной улицы, информируют представители "Движения сопротивления" "Юг". Едва ли не очередной склад с боеприпасами", — написал Братчук. Напомним, в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание военкомата, где размещались российские военные. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.