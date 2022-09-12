Микрозелень (микрогрин) обладает уровнем питательных веществ в десятки раз выше, чем у взрослых растений. Помимо этих особенностей, продукт пользуется популярностью также как визуальный, так и вкусовой компонент в блюдах. Еще один плюс – относительная легкость выращивания. Различные способы вырастить микрозелень в домашних условиях описаны на Telegram-канале "Дача. Сад и огород". Микрогрин на бумаге Вот способ выращивания микрозеленых на бумаге, или же можно взять для этого бумажные полотенца. Для начала смачиваем бумагу и укладываем ее на дно лотка таким образом, чтобы семена не находились в воде. Этот лоток следует накрыть прозрачным укрытием, после чего поместить в хорошо освещаемое место. Микрозелень с ватой Здесь могут быть как обычная вата, так и ватные диски. Нужно уложить их на дно емкости, предварительно увлажнив. Сверху на такую вату следует положить семена, которые тоже перед этим были замочены в воде. После емкость нужно укрыть – и так до появления всходов. Не забывайте производить опрыскивание на регулярной основе, чтобы вата не высыхала. Способ с марлей Марлю нужно сложить в несколько раз, после чего смочить в воде. На нее выкладываются семена. После следует применять обычный уход. Когда зелень вырастет, ее можно извлечь с корнями, имеющими большую пищевую ценность. Напомним, ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной осенью и какие эффективные натуральные удобрения можно использовать для этого. А также писали, зачем опытные садоводы подливают в горшки с цветами чай.