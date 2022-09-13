На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении созвали Совбез. Во время собрания решили просить помощи у России и ОДКБ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Арменпресс". Заседание прошло ночью 13 сентября и прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Участие в нем также приняли президент Ваагн Хачатурян и глава Национального собрания Ален Симонян. Члены Совбеза обсудили дальнейшие шаги по ситуации на границе с Азербайджаном. "Одобрили решение официально обратиться в Россию с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН", — пишут журналисты. Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах. К слову, армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину.