В Азербайджане сделали официальное заявление об обострении ситуации на границе. Там утверждают, что ответственность за эскалацию конфликта "лежит на военно-политическом руководстве Армении". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана. "Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается", — отметили в ведомстве. Там также указали, что в ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия применяет локальные контрмеры, нейтрализованные огневые точки. "Продолжаемая Арменией политика военного авантюризма и реваншизма, интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкасанском и Гедабейском направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации, которые она применила сегодня, являются основными причинами эскалации конфликта", — добавили в пресс-службе. Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах. К слову, армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Затем он созвал Совбез, в ходе которого одобрили решение просить помощи у России и ОДКБ.