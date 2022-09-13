Высказанная Ираном позиция на переговорах по возобновлению ядерного соглашения – это шаг назад. США не будут спешить присоединяться к ней любой ценой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена во время пребывания в Мехико. Чиновник отметил, что в течение последних недель были устранены определенные пробелы. "Иран отошел от некоторых посторонних требований, не связанных непосредственно с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПИ, что неформально называется Иранским ядерным соглашением – ред.)", — сказал Блинкен. По его словам, "ответ Ирана на предложения ЕС по ядерному соглашению является шагом назад, и это делает маловероятным достижение договоренности в ближайшей перспективе". "Мы не собираемся соглашаться на соглашение, не отвечающее нашим конечным требованиям", — добавил глава Госдепа США. К слову, власти Ирана направили ЕС ответ на предложения по возобновлению ядерного соглашения. Однако содержание послания неизвестно. Напомним, в США пригрозили Ирану, чтобы не допустить создания Тегерана ядерного оружия. Ранее РБК-Украина писала, что Иран готов вернуться к ядерному соглашению 2015 года только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа стороны вышли из ядерного соглашения.