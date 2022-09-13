Большая часть отступивших из Харьковской области российских войск перешла через границу и находится на территории РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, что обнародовало заявление высокопоставленного чиновника Пентагона, сделанное во время брифинга 12 сентября. Представитель Минобороны США отметил, что ВСУ добивается успехов в борьбе за освобождение и возвращение земель на юге и востоке Украины. "У Харькова, по нашим данным, российские силы в основном уступили украинцам свои территориальные достижения и отступили на север и восток. Многие из них перешли через границу с РФ", — сказал он. Таким образом, чиновник опроверг утверждение российской пропаганды о том, что уход оккупантов из Харьковской области был запланирован и призван усилить группировку на Донбассе. Россия сосредоточилась в Донецкой области По словам представителя Пентагона, РФ сосредоточилась на участке фронта от Северска до Бахмута в Донецкой области. "Бахмут продолжает оставаться тем центром, где российские силы пытаются завоевать позиции. Мы продолжаем наблюдать интенсивное применение артиллерии и авиаударов", — подчеркнул чиновник. Он добавил, что в Херсонской области проходят "осознанные и выверенные операции со стороны украинцев, которые предусматривают определенное умеренное движение вперед". Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что ВСУ уволили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны. В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Харьковской области российским оккупантам удалось "зацепиться" за реку Оскол близ Изюма. Однако для врага такое развитие событий ничего не значит. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.