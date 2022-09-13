13 сентября 2022 года православная церковь празднует возложение пояса Пресвятой Богородицы, а также чтит память священномученика Киприана Карфагенского. Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины. Положение честного пояса Девы Марии – одно из важных церковных событий, отмечаемых 13 сентября. Оно посвящено исцелению императрицы Зои, которая была женой Льва Мудрого. Для православного мира это важное напоминание о случившемся. Священномученик Киприан был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его произведений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается творцом канонического учения о единстве церкви. Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван к проконсулу Аспазию Патерно, допрошен и отправлен в ссылку. В следующем году гонения усилились, Киприан снова предстал перед судом и был казнен. Был занесен в число отцов единой Церкви. Если журавли позже улетают в теплые края, то зима придет позже. Если сеют озимые в непогоду, то в хлебе будет много мусора. Много опят осенью – стоит ожидать суровую зиму. В подойнике коров оседают капли молока – будет быстрый дождь. Что нельзя делать в этот день На Руси в этот день было запрещено смеяться, громко говорить и петь. Люди боялись, что шум может привлечь внимание блуждающей неподалеку нечисти. Мало желающих лично встретиться с неприятностями. Нельзя 13 сентября завершать начатые дела, в противном случае придется все перерабатывать. В этот день под запретом была свадьба, иначе брак молодых будет несчастливым и недолгим. В этот день почитается память святого Валентина . Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.