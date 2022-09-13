Отвечая на вопрос об усилении западной военной помощи Украине в целях упреждения затягивания войны и скорейшей победы украинцев, депутат Европейского парламента от Германии Михаель Галлер заявил, что именно в этом и состоит задача.

Соответствующее заявление немецкий европарламентарий сделал в интервью Guildhall.

«Да, суть именно в этом. Вооружение, вооружение, вооружение — мы должны увеличить наши поставки, тесно координируясь с Украиной в отношении запросов которые есть на месте. На днях прошла конференция «Рамштайн — 5″ и вот что сказал Генеральный секретарь НАТО — для Германии будет гораздо хуже, если Украина проиграет войну, чем опустевшие склады вооружений. Да, мы должны смириться с опустевшими складами на какое-то время и помочь Украине победить в войне», — заявил политик.

«Одновременно мы должны увеличить и модернизировать само производство вооружений. Все должны понимать, что Украине сейчас нужно оружие, и мы, европейцы, находящиеся здесь рядом должны сделать больше, должны ориентироваться на объемы поставок которые делают США и Великобритания. Эти страны сделали очень много, наши партнеры в Восточной и Центральной Европе показали невероятную работу, но такие страны как Франция, Германия, другие страны в ЕС должны сделать больше и не рассказывать о необходимости самозащиты. То что мы даем Украине, которая воюя ослабляет российский военный потенциал, то автоматически угроза нашим странам снижается «, — отметил евродепутат.

«Россияне будут меньше нас запугивать, а значит мы должны поставить имеющееся у нас вооружение Украине, сократить войну, выдавить россиян к их границам и сделать возможным пересмотр своих взглядов в Москве (…). Не изменить тактику, как они говорят сейчас на своем телевидении, а закончить войну», — подытожил Михаель Галлер.

Напомним, ранее глава комитета по иностранным делам Бундестага, эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Михаэль Рот, комментируя заявление Олафа Шольца о том, что Берлин отказывается передавать танки Украине самостоятельно, заявил, что Германия, в координации с ЕС и НАТО, должна передать танки Украине.

