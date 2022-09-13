В Черном море сейчас находятся 4 российских корабля-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 30 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "В Черном море, у побережья АР Крым маневрируют 12 боевых кораблей, среди которых 4 носителя более 30 крылатых "Калибров", — отметили военные. Учитывая вероятную активизацию враждебной агрессии в отношении гражданских объектов и инфраструктуры, в ОК "Юг" призвали украинцев быть бдительными. "Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничные", — добавили наши воины. Напомним, ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и техники, а также 2 пункта управления врага на юге. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.