В Харьковской области российским оккупантам удалось "зацепиться" за реку Оскол близ Изюма. Однако для врага такое развитие событий ничего не значит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live". "К востоку от Изюма противник сумел "зацепиться" по природному рубежу на другом берегу реки. Основной урок этой войны — что оборона по природным рубежам "рулит". Несмотря на весь наш крутой бег, они стали по ту сторону реки и благополучно удерживают ее", – сказал чиновник. Однако, по словам Арестовича, даже эти успехи для россиян ничего не означают, ведь продвижение ВСУ в Святогорск ставит оккупантов под Осколом "в неприятную ситуацию, неизвестно чем для них закончится". Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что ВСУ уволили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.